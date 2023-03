Martina Berlin Freitag, 10.03.2023 | 14:21 Uhr

Leider verorten Sie offenbar "die Wegnehmer" am falschen Ort.

Was Sie argumentieren ist Klassenkampf von oben. Die alte Chose von: Wer arm ist, ist selbst schuld. Strengt sich nicht an. Richtet sich darin ein. Ist Anhänger einer "Armutskultur" Ist selbst, mindestens überwiegend selbst schuld.

- und nimmt den Fleissigen ihr sauer in Eigenleistung Verdientes weg.

Das hat schon der Adel über die Leibeigenen, die Schuldknechte, die Tagelöhner gesagt.



Oder irre ich mich in dieser Kurzzusammenfassung Ihres Selbst- und Weltbildes?