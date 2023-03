Fall von getöteter Frau in Bunker bei Oranienburg muss neu verhandelt werden

Das Landgericht Neuruppin muss neu über die Strafe für einen Brandenburger verhandeln, der seine Ex-Freundin in einem Bunker am Grabowsee bei Oranienburg erstochen haben soll. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil am Mittwoch wegen rechtsfehlerhafter Beweisführung auf. Die Mutter des Opfers und die Staatsanwaltschaft hatten zuvor Revision gegen das Urteil eingelegt.