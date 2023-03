Das Bundessozialgericht in Kassel befasst sich am Donnerstag mit der Frage des Versicherungsschutzes bei jungen Menschen, die auf dem Weg zur oder von der Schule beim Surfen auf Zügen verunglücken.



Es geht dabei um einen Fall aus Brandenburg: Ein damals 15-jähriger Gymnasiast war am 21. Januar 2015 nach der Schule in Rangsdorf (Teltow-Fläming) in einen Zug gestiegen, um nach Hause zu fahren. Mit einem mitgebrachten Vierkantschlüssel öffnete er während der Fahrt die verschlossene Durchgangstür des letzten Waggons und kletterte auf die schiebende Lok dahinter.