Warnstreiks an Flughäfen im Westen bewirken Ausfälle auch am BER

Die Warnstreiks an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wirken sich auch auf den BER in Schönefeld aus.

Der Streikaufruf von Verdi richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind. Die Dienstleistungsgewerkschaft protestiert gegen ein von Bund und Kommunen Ende Februar vorgelegtes Angebot im Tarifstreit. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent monatlich mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro.



Die dritte Tarifrunde ist für den 27. bis 29. März in Potsdam geplant.