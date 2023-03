Silbernetz richtet Hotline ein für Berliner in finanzieller Not

Berlinerinnen und Berliner in finanzieller Not können sich ab sofort an das Infotelefon "einfach mal fragen" von Silbernetz wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline beantworten Fragen zu finanziellen und gesundheitlichen Notlagen durch die aktuellen Preissteigerungen, wie das Bezirksamt Berlin-Mitte am Mittwoch mitteilte. Sie vermitteln demnach die richtigen Ansprechpartner bei Ämtern, Organisationen oder Beratungsstellen.