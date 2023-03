In eigener Sache

Die Nachfolge von Jan Schulte-Kellinghaus ist entschieden: Martina Zöllner ist neue rbb-Programmdirektorin. Die 61-jährige Kulturjournalistin wurde am Donnerstagabend vom rbb-Rundfunkrat gewählt.

Martina Zöllner ist neue rbb-Programmdirektorin. Die 61-jährige wurde am Donnerstagabend vom rbb-Rundfunkrat als Nachfolgerin von Jan Schulte-Kellinghaus gewählt. Ihre Amtszeit dauert zunächst bis zum 31. Juli 2024. Die 61-jährige Kulturjournalistin ist seit 2017 im rbb, zuletzt als Leiterin des Programmbereichs Kultur. Der Rundfunkrat folgte dem Vorschlag von Intendantin Katrin Vernau. "Martina Zöllner wird als kluge Programmstrategin das rbb-Profil für die Zukunft gestalten und dabei auf die Kreativität und Leidenschaft der Kolleginnen und Kollegen der Programmdirektion bauen können", sagte Vernau.

Zöllner erklärte, sie gehe mit Respekt an die neue Aufgabe heran. "Der rbb hat die härteste Zeit seiner Geschichte hinter sich, mit Konsequenzen für die ganze ARD. Ich möchte dazu beitragen, das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu stärken – bei der Belegschaft und beim Publikum." Stellvertretende rbb-Programmdirektorin bleibt Katrin Günther (57). Sie ist zugleich Leiterin der Contentbox Sport und verantwortet die Abteilungen Digitale Entwicklung und Strategie sowie das Qualitätsmanagement und die Medienforschung.

rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus verlässt zum 31. Januar 2023 den rbb. Der rbb-Verwaltungsrat billigte am Donnerstag einen entsprechenden Aufhebungsvertrag. Schulte-Kellinghaus hatte zuvor seinen Rückzug angeboten.

In eigener Sache

Zöllner initiierte in ihren unterschiedlichen Funktionen zahlreiche neue Formate und große Reihen, etwa "Deutsche Lebensläufe", "Was war links?" oder die ARD-Dokumentationsreihe "Deutschland, deine Künstler". Im Ersten setzte sie Akzente mit Filmen wie "Meister des Todes" oder dem ersten Teil der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Filmtrilogie "Mitten in Deutschland – NSU".

Auch für zahlreiche szenische Kinoproduktionen zeichnet die Autorin zweier Romane verantwortlich. In ihrer Funktion als rbb-Filmchefin entstanden für das Erste bzw. die ARD-Mediathek preisgekrönte Produktionen wie "Tina Mobil" oder "Warten auf’n Bus", "Legal Affairs" oder die Dokumentationen "Charité intensiv" und "Wie Gott uns schuf - Coming-Out in der Katholischen Kirche". Besonders erfolgreich war das Fantasy-Hörspiel "Der Ring des Nibelungen" oder der Radioeins-Podcast "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?".

Zöllner folgt auf Jan Schulte-Kellinghaus, der den Sender Ende Januar 2023 im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat. Gewählt wurde Zöllner vom rbb-Rundfunkrat. Dieser setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Organisationen zusammen. Die entsendungsberechtigten Organisationen sind im rbb-Staatsvertrag festgelegt.