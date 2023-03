Erfolgreiche Beschwerde in Berlin

Do 16.03.23 | 13:38 Uhr

Die "Oben-ohne"-Aktivistin Lotte Mies ist eigenen Angaben zufolge Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Unter anderem drohten ihr Menschen in persönlichen Nachrichten mit Vergewaltigung, sagte die Berlinerin am Mittwoch im Gespräch mit dem rbb.



Die Aktivistin hatte zuletzt Aufsehen erregt, weil sie mit ihrer Beschwerde bei der Ombudsstelle für das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) erfolgreich war. Im Zuge dessen teilten die Berliner Bäderbetriebe vor rund einer Woche mit, dass ab sofort "oben ohne" für alle Menschen erlaubt sei.

Im Vorfeld ihrer Beschwerde hatte die Aktivistin im Dezember 2022 noch versucht, in einem Hallenbad in Kaulsdorf nur mit Badehose bekleidet zu schwimmen. Dies was ihr damals aber nach eigenen Angaben verwehrt worden.