Für diese drei RE-Linien in der Region gilt das Deutschlandticket nach aktuellem Stand nicht

Start am 1. Mai

Mit dem Deutschlandticket dürfen Reisende ab 1. Mai bundesweit mit jeder Nahverkehrsbahn fahren. So lautet die Theorie. In der Praxis gilt das 49 Euro teure Ticket nach aktuellem Stand für einige RE-Linien nicht.

Das 49-Euro-Ticket gilt als Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer. Es ermöglicht bundesweite Fahrten in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs.

In der Region Berlin-Brandenburg betrifft das die Regiostrecken Potsdam-Berlin-Cottbus (RE 56), Elsterwerda-Berlin (RE 17) und Berlin-Eberswalde-Prenzlau (RE 28). Auf diesen Linien müssen Reisende deshalb, wie auch schon im vergangenen Jahr mit dem Neun-Euro-Ticket , weiter die alten Tarife zahlen - zumindest nach jetzigem Stand.

Für die Nutzer des Deutschlandtickets ist das aber nur eine kleine Einschränkung. Auf denselben Strecken fahren auch DB-Regio-Züge - in der Regel können Reisende also an derselben Station einen späteren Zug nehmen. Zwischen Elsterwerda und Berlin ist das der RE 5, die Linien RE 1 und RE 2 fahren zwischen Potsdam und Cottbus und nach Prenzlau können Reisende auch mit dem RE 3 fahren.

Bis zum 1. Mai könnte sich die Sachlage aber ohnehin noch ändern: "Es laufen derzeit Gespräche mit dem Träger (VBB) zur Anerkennung der Fernzüge", sagte Norbert Giersdorff, Sprecher der Deutschen Bahn, dem rbb am Mittwoch: "Bis wann die Gespräche dauern, ist offen."