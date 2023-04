Auf dem Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel haben sich nach Schätzungen der Polizei etwa 140 Teilnehmer versammelt, die einem Aufruf des "Bündnis für Frieden" gefolgt sind. Den Angaben zufolge sind dort keine russischen, ukrainischen oder deutschen Fahnen zu sehen, ebensowenig wie Zeichen rechtsradikaler oder -extremer Parteien.

Im Laufe des Tagen sollen weitere Ostermärsche in der Region stattfinden, etwa in Potsdam und Berlin. Am Ostersonntag folgen Demonstrationen in Frankfurt (Oder) und Strausberg, am Montag in Eisenhüttenstadt.

Die traditionelle Friedensbewegung wird von linken, teils auch christlichen Gruppen getragen und organisiert seit den 1960er Jahren Ostermärsche. In diesem Jahr gibt es allerdings Unterschiede bei den Demonstrations-Zielen: So wird in einigen Aufrufen gefordert, dass sich Russland aus der Ukraine zurückzieht und die Sanktionen gegen Moskau bleiben, in anderen werden weitere Waffenlieferungen in das Konfliktgebiet abgelehnt und die Ukraine wird zu Kompromissen aufgerufen.

Eine weitere Herausforderung für die Organisatoren ist in diesem Jahr die Abgrenzung zu rechtsgerichteten oder pro-russischen Gruppen.