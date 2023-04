Aktionen gibt es nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) an den Kreuzungen der Danziger Straße mit Schönhauser und Prenzlauer Allee sowie Greifswalder Straße. Außerdem haben sich Demonstranten auf den Tempelhofer Damm gesetzt. Via Twitter meldete die Polizei am Freitagmorgen weitere Blockanden in der Kant-/Kaiser-Friedrich-Straße, Müller-/Fennstraße, in der Frankfurter Allee/Vogtstraße, am S-Bahnhof Treptower Park.