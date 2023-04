Wie die Berliner Polizei am Donnerstagnachmittag auf Twitter mitteilte, sei der Passant am Hermannplatz mit einem entzündeten Feuerzeug an die angeklebte Hand des Demonstranten herangetreten. Beamte hätten den Mann festgehalten. Nun wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mitglieder der "Letzten Generation" hatten am Donnerstag erneut Hauptverkehrsstraßen in Berlin blockiert. Die Polizei zählte von 8 Uhr an insgesamt 15 Blockaden. Die seien alle beseitigt, teilte die Polizei am Mittag auf Twitter mit.

So wurde etwa am Vormittag auf der Stadtautobahn eine Blockade von Klimademonstranten beendet. Laut Polizei wurden in Höhe Spandauer Damm auf der A100 Richtung Wedding alle Personen von der Fahrbahn gelöst.