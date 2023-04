Mehrere Verletzte bei Angriff in Park in Berlin-Weißensee

Im Park am Weißen See im Norden Berlins haben zwei Männer am Freitagabend eine Gruppe von vier jungen Menschen attackiert und verletzt. Die Täter setzen dabei auch eine Waffe ein.

Vier Menschen sind in Berlin-Pankow bei einem Angriff im Park am Weißen See verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden Polizisten und Rettungskräfte am Freitagabend in den Park gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zwei Männer einer größeren Gruppe genähert haben. Einer trug eine Pistole mit sich, vermutlich eine Softairwaffe, mit der er mehrmals in die Luft schoss. Dann zielte er auf den Kopf eines 28-Jährigen und drückte erneut ab. Anschließend schlug er mit der Waffe gegen den Kopf eines 21-Jährigen.