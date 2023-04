Klimademonstranten der "Letzten Generation" haben keine strafrechtliche Verantwortung für den Tod einer Radfahrerin im vergangenen Herbst in Berlin. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt.

Ein Unfall in Berlin löste im November bundesweites Aufsehen aus. Ein Lkw überfuhr eine Radfahrerin, die kurz darauf starb. Ein Obdachloser hielt die Radfahrerin für seine Tochter und stach auf den Lkw-Fahrer ein. Nun muss er in die Psychiatrie.

Angreifer nach Betonmischer-Unfall in Berlin muss in Psychiatrie

Am 31. Oktober 2022 hatten die Aktivisten auf der A100 in Höhe Messedamm demonstriert und so einen Stau verursacht. Durch die Blockade wurden auch ein Rettungsfahrzeug und ein Rüstwagen mit Spezialgerät der Feuerwehr aufgehalten. Diese kamen verspätet bei einer 44 Jahre alten Fahradfahrerin an, die bei einem Unfall mit einem Betonmischer schwer verletzt wurde.

Laut Staatsanwaltschaft hätte die Frau allerdings auch ohne die Verzögerung nicht mehr gerettet werden können.