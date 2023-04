Eine Frau hat in Berlin-Tempelhof am Sonntagabend einen Pizzaboten mit einer Waffe bedroht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann ihr gegen 22 Uhr eine Pizza in ihre Wohnung liefern wollen. An der Wohnungstür soll die Frau den 38-Jährigen dann mit einer Waffe bedroht haben. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau kehrte unterdessen in ihre Wohnung zurück.