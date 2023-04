So 23.04.23 | 11:23 Uhr

1.260 Betriebe für Tierzucht wurden 2022 in Brandenburg daraufhin geprüft, ob sie das Tierschutzgesetz einhalten. Bei einem Drittel der Betriebe wurden Verstöße registriert. Doch Analysen zeigen: Beschuldigte müssen nur selten mit Verfahren rechnen.



Bei rund einem Drittel der kontrollierten Tierhaltungs-Betriebe in Brandenburg haben die Behörden im vergangenen Jahr Tierschutzverstöße festgestellt. Das ergab die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion. Deren Fraktionsvorsitzender Benjamin Raschke forderte am Wochenende mehr Kontrollpersonal in den Veterinärämtern der Landkreise, damit Betriebe mit intensiver Tierhaltung verstärkt

überwacht werden können.