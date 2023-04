In der Region Berlin-Brandenburg sind auch in diesem Jahr wieder Ostermärsche angekündigt. Demonstriert wird unter anderem gegen den Ukraine-Krieg. Wer unpolitische Versammlungen lieber hat, kann auf Osterfeuer ausweichen.

Mehrere Organisationen rufen wieder zu Ostermärschen in Berlin und Brandenburg auf. Das "Netzwerk Friedenskooperative" will etwa am Donnerstag in Königs-Wusterhausen für Frieden in der Ukraine demonstrieren. Zentral seien die Forderung nach einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, teilte das Netzwerk mit. Weitere Ostermärsche sind am Samstag in Berlin, Brandenburg (Havel) und Potsdam geplant.

Unter dem Motto “Stopp aller militärischen Auseinandersetzungen” wollen Menschen am Sonntag auch in Frankfurt (Oder) und Strausberg (Märkisch-Oderland) auf die Straße gehen. Am Montag ist auch eine Demo in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) geplant.

Insgesamt sind Ostermärsche in rund 100 Städten in Deutschland angekündigt. Eine besondere Herausforderung für die Organisatoren ist in diesem Jahr die Abgrenzung zu rechtsgerichteten oder pro-russischen Gruppen.