Was beim Osterfeuer in Brandenburg zu beachten ist

Der Brauch des Osterfeuers hat in Brandenburg Tradition. Dieses Jahr werden an mehreren Orten am Karsamstag große Feuer erwartet. Kleinere Osterfeuer darf man ohne Genehmigung anzünden - doch es gibt mehrere Regeln zu beachten.

Wegen Feuergefahr, aber auch wegen der Emissionen von Kohlendioxid und anderen Umweltschadstoffen sowie Feinstaub ist das Osterfeuer in Brandenburg inzwischen stark reguliert. Unter anderem gelten das Landesemissionsschutzgesetz, die Abfallkompost- und Verbrennungsverordnung, das Waldgesetz des Landes Brandenburg und das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz. Das Land Brandenburg verbietet damit grundsätzlich das Verbrennen von Holz im Freien, wenn die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft gefährdet oder belästigt werden. Doch einige Ausnahmen machen Osterfeuer in Brandenburg möglich.

Bei starkem Wind und ab Waldbrandgefahrstufe 4 ist jede Art von Feuer im Freien verboten. Da der Winter überdurchschnittlich feucht war, gelten aktuell laut dem Brandenburger Umweltministerium nur die Gefahrstufen 1 bis 2 und damit sehr geringe bis geringe Gefahr. Trotzdem müssen bei jedem Osterfeuer Löschmittel bereitstehen. Zudem können in den Kommunen strengere Regeln gelten. Bei Verstößen droht ein Bußgeld in Hohe von bis zu 20.000 Euro.

Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) warnt bei Osterfeuern vor der Gefahr für Kleintiere, die sich im Holzhaufen verstecken können [nabu.de]. Um Tiere wie Insekten, Igel oder Rotkehlchen vor dem Feuer zu schützen, empfiehlt der Nabu, das Holz erst kurz vor dem Abbrennen aufzuschichten. Wenn das Holz bereits angehäuft wurde, muss es am Tag des Anzündens vorher umgeschichtet werden, so die Empfehlung des Nabu. Das gebe den Tieren die Möglichkeit, aus ihrem Versteck zu fliehen, bevor das Holz brennt.

In Brandenburg sind mehrere große Osterfeuer geplant. In der Uckermark wird zum Beispiel in Lychen das Osterfeuer auf der großen Festwiese am Karsamstag ab 17:30 Uhr brennen. In Müllrose (Oder-Spree) wird es im Schützenpark ein etwas kleineres Osterfeuer geben, dazu soll ein DJ für Stimmung sorgen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 20.03.2023, 16:10 Uhr

Mit Material von Martina Rolke