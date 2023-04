Die Berliner Taxi-Innung gedenkt des getöteten Taxifahrers und will dessen Familie mit einer Spendanaktion helfen. Der 49-jährige Mann war am Donnerstagmorgen im Berliner Grunewald mutmaßlich von einem Fahrgast niedergestochen worden.

Taxifahrerinnen und Taxifahrer würden zudem mit Trauerflor an ihren Fahrzeugen an das Opfer erinnern, sagte der Vorsitzende der Innung, Leszek Nadolski, am Dienstag. Bei einer Veranstaltung, die für Dienstagabend vorgesehen sei, sei auch eine Schweigeminute geplant.

Die Polizei schlug in Schleswig-Holstein zu: Ein Mann, der verdächtigt wird, einen Taxifahrer in Berlin-Grunewald getötet zu haben, ist festgenommen worden. Der 24-Jährige schweigt zu den Vorwürfen - und auch sonst sind noch einige Fragen offen.

Den Aufruf zum Spenden will der Chef der Taxi-Innung bei der Preview des französischen Kinofilms "Im Taxi mit Madeleine" im Cinema Paris bekanntgeben. Die Veranstaltung ist laut Nadolski seit längerem geplant. Nun werde das Treffen, zu dem auch Politiker erwartet würden, zur Erinnerung an den getöteten Kollegen genutzt. Der 49-Jährige sei kein Innungsmitglied gewesen und nach seiner Kenntnis erst seit zwei bis drei Monaten Taxi gefahren in Berlin.

Der mutmaßliche Täter befindet sich in Schleswig-Holstein in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige am Sonntag in Norddeutschland festgenommen. Gegen ihn habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen. Die Staatsanwaltschaft will ihn nun nach Berlin überstellen lassen.

Wie am Dienstag bekannt wurde, war der Verdächtige wegen eines anderen Tötungsdelikts in Belgien bereits auf der Flucht gewesen. Gegen ihn sei bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln ein Auslieferungsverfahren anhängig.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der 24-Jährige am 4. April in Belgien seine Lebensgefährtin umgebracht haben und geflohen sein.