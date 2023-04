Im Fall des in Berlin-Grunewald tödlich verletzten Taxifahrers sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er sei am Samstag festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Abend. Sie bestätigte einen Bericht der "B.Z." . [Externer Link].

Ein 49 Jahre alter Taxifahrer ist am Donnerstagmorgen in der Brahmsstraße in Berlin-Grunewald von Unbekannten schwer verletzt worden – und später im Krankenhaus gestorben. Über die Art der Verletzungen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Der oder die Täter seien flüchtig, die Hintergründe noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. Beitrag von Rainer Unruh

Am Donnerstag war im Berliner Villenviertel Grunewald ein Taxifahrer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein Passant habe den 49-Jährigen am Donnerstagmorgen in der Brahmsstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf), einer ruhigen Wohnstraße, gefunden, erklärte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Trotz erster Rettungsversuche durch Zeugen vor Ort und den Rettungsdienst war der Taxifahrer dann aber in einer Klinik gestorben.