Es wird bunt, feierlich und diskursiv am Wochenende: Am Sonntag sorgt zunächst Walpurgis für die Fest- und Demo-Einstimmung. Am Montag folgen die großen und kleinen 1.-Mai-Proteste mit voraussichtlich vielen Teilnehmern. Ein Überblick.

Am Sonntagabend und damit am Vorabend des 1. Mai soll es - wie auch in den vergangenen Jahren - neben einigen kleinen die ersten großen Demonstrationen geben. Vorher aber wird gefeiert, gegrillt und verkauft auf ganz verschiedenen Märkten und vor kleinen und großen Bühnen , etwa im Mauerpark, in Hellersdorf und im Strandbad Wendenschloss [ berlin.de ]. Ab 16 Uhr soll dann nahe dem Leopoldplatz an der Müllerstraße zwischen Seestraße und Amsterdamer Straße ( Wedding ) die Demo "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden!" starten. Dabei wollen linke Gruppen durch den Wedding ziehen. Erwartet werden mehrere Tausend Teilnehmer. Bei dieser Demonstration blieb es in den vergangenen Jahren weitgehend friedlich.

Mehr Mitbestimmung, gerechtere Verteilung von Reichtum: Der 1. Mai war in Berlin gewohnt politisch. Die Regierende Bürgermeisterin musste eine Rede abbrechen. Am Abend kam es bei der "Revolutionären 1. Mai"-Demo zeitweise zu Aggressionen.

Mit dem Dunkelwerden finden dann - als Auftakt zur Walpurgisnacht - in verschiedenen Parks wie in der Hasenheide in Neukölln, im Mauerpark in Prenzlauer Berg oder dem Viktoriapark in Kreuzberg Feiern und Zusammenkünfte statt. Dabei kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ausschreitungen - etwa zu Flaschenwürfen auf Polizisten. Für den Mauerpark haben einige Aktivisten nun zu einer "friedvollen Walpurgisnacht" aufgerufen und dort "Lagerfeuer, Feuerartistik und Musik" angekündigt.



"Take Back the Night" lautet auch in diesem Jahr die Überschrift der queerfeministischen Demo, zu der vor allem trans, inter, agender, nonbinary Personen, Lesben und Frauen aufgerufen sind. Die Demo startet um 20 Uhr am Mariannenplatz in Kreuzberg und zieht über die Köpenicker Straße zur Adalbertstraße, dem Spreewaldplatz zum Schlesischen Tor.