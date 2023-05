Schwerer Lkw-Unfall auf der A10 in Richtung Frankfurt (Oder)

Auf der A10 in Richtung Frankfurt (Oder) ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt sein sollen.

Nach rbb-Informationen ereignete sich der Unfall um kurz nach 8 Uhr an einem Stauende zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen. Drei Lkw sollen betroffen sein, zwei eingeklemmte Personen wurden aus den Fahrzeugen geborgen. Ein Lkw war mit Granulat beladen, was teilweise auf die Fahrbahn gelangte. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle werden daher noch einige Stunden dauern.



Weitere Informationen zu möglichen Opfern und zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.

Auf den Umfahrungen über Königs Wusterhausen oder auch Bestensee gibt es lange Staus mit Wartezeiten von mindestens einer Stunde. Aktuell wird der Verkehr auf der A10 in Richtung Frankfurt (Oder) einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.