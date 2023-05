Während der zweistündigen Veranstaltung am Bebelplatz in Berlin-Mitte soll unter anderem aus Büchern vorgelesen werden, die damals verbrannt und von den Nazis verboten wurden. "Buch und Literatur sind Stimmen der Demokratie", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die ebenfalls erwartet wird.

Am 10. Mai 1933 hatten nationalsozialistische Studenten auf dem Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz, Tausende Bücher verbrannt, darunter Werke von Berthold Brecht, Anna Seghers und Kurt Tucholsky, die damals als "undeutsches Schrifttum" bezeichnet wurden.

Auch die Werke von Wissenschaftlern wie dem Sexualforscher Magnus Hirschfelder, von Journalisten wie Egon Erwin Kisch oder Politikerinnen wie Rosa Luxemburg wurden damals verbrannt.



In Berlin finden am Mittwoch weitere Gedenkveranstaltungen zur Bücherverbrennung statt, unter anderem am Abend in der Akademie der Künste am Pariser Platz und im Berliner Dom.