Thorsten T Berlin Freitag, 05.05.2023 | 12:12 Uhr

Ich glaube schon, daß die schottische Fahne gehisst würde. In Schottland gibt es in jedem noch so kleinen Dorf ein Kriegsdenkmal und in jedem 2tem das dazugehörige Museum dazu. In diesem wird das heimische Regiment gefeiert und der Toten gedacht. So habe ich das noch nie woanders erlebt. Oh ja, die schottische Fahne würde wehen. In diesem Fall wohl zurecht.