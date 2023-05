2022 waren am sogenannten General Aviation Terminal des BER (GAT) 9.850 Privatjets gestartet oder gelandet, die hauptsächlich von Geschäftsreisenden genutzt werden. Das waren gut 500 Maschinen mehr als im letzten Jahr vor der Pandemie an den damaligen Flughäfen Schönefeld und Tegel. 2020 brachen die Zahlen dann durch die Pandemiemaßnahmen auf weniger als 1.000 Flüge ein, verzehntfachten sich aber bereits 2021 wieder.



Die beiden Berliner Linken-Politiker Katalin Gennburg und Ferat Koçak verweisen in einer aktuellen parlamentarischen Anfrage an den Senat auf die geringe Auslastung der Privatjets. Demnach saßen 2022 im Schnitt nur 3 Personen in den Maschinen. Zudem gebe es zwischen den am häufigsten angeflogenen Zielen der Geschäftsflieger, allen voran München, Zürich, Köln/Bonn und Mallorca Dutzende Linienflugverbindungen.