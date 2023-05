SPERRUNGEN der S-Bahn im Südosten Berlins

Im Mai wird der Korrosionsschutz an der Brücke über den Britzer Zweigkanal erneuert. Außerdem finden in Schöneweide Bahnsteigarbeiten statt und das Bauvorhaben für den Tramtunnel geht voran. Deshalb können vom 5. bis 26. Mai in diesem Bereich keine S-Bahnen fahren. Es werden unterschiedliche Abschnitte gesperrt - an den Wochenenden der Streckenverlauf Grünau <> Adlershof <> Schöneweide <>Baumschulenweg. Und wochentags die Strecke Schöneweide <> Baumschulenweg. Für die verschiedenen Linien verkehren Busse. Je nach Route empfiehlt sich alternativ die Nutzung des FEX und der RB32. Die S9-Kurve Treptower Park <> Warschauer Straße ist im gesamten Zeitraum gesperrt. Fahrgäste können die Sperrung über Ostkreuz umfahren.