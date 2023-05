boomer Mittwoch, 03.05.2023 | 08:51 Uhr

Ich musste mir nach einem Umzug und weil einige meiner Ärzte in Rente gingen neue suchen, und zwar Zahnarzt, Frauenarzt, Hausarzt. War in Tempelhof- Schöneberg über Doctolib überhaupt kein Problem sogar in Laufnähe was zu finden. Selbst einen Termin beim Orthopäden (nicht fußläufig) konnte ich darüber noch am gleichen Tag kriegen, weil gerade einer frei geworden war. Beim Hautarzt muss ich für eine Kontrolluntersuchung, also nichts Akutes, rund 6 Wochen warten. Angenommen wurde ich überall problemlos. Vielleicht sollte man nicht mehr direkt in der City nach Ärzten suchen, sondern den Suchbereich erweitern? Mit dem Abtelefonieren von Ärzten hab ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die MTAs am Empfang sind auch einfach überfordert, wenn ständig das Telefon klingelt. Bei allen Ärzten musste ich übrigens nicht lange im Wartezimmer sitzen, vermutlich weil sie die Termine durch die digitale Verwaltung im Griff haben.