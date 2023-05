Seit Tagen besetzen Studierende einen Berliner Hörsaal. Viele engagieren sich bei "End Fossil: Occupy!". Das Bündnis will in diesem Monat europaweit Unis besetzen. Wieso gerade jetzt und wie groß könnte die Bewegung werden? Von Philip Barnstorf

Weitere Forderungen richten sich spezifisch an die HU. So solle die Uni mehr studentische Räume einrichten und nicht mehr für militärische Zwecke forschen. Aber wie groß ist die EFO-Bewegung? Und wieso entsteht sie ausgerechnet jetzt?

Vor dem Emil-Fischer-Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität (HU) stehen am Donnerstag Kaffeekannen, Plastikbehälter mit Trauben, ein paar Tüten mit Keksen und große Brotlaibe in Supermarkttüten. Drinnen hält eine Aktivistin einen Vortrag über "revolutionären Klimaschutz". Rund 30 Menschen hören zu. Immer wieder kommen und gehen einige. Am Rand des Raums liegt eine Luftmatraze. Organisiert wird die Besetzung von dem Bündnis "End Fossil: Occupy!" (EFO).

Zunächst zur Größe: Laut Rina Kern von EFO übernachten in dem besetzten Hörsaal jede Nacht rund 30 Menschen. Als am Mittwoch Mitglieder des HU-Präsidiums mit den Aktivisten diskutierten, hätten rund 150 Menschen zugehört. Der Telegram-Kanal, auf dem die Besetzer über ihre Veranstaltungen, wie Vorträge oder Theaterabende, informieren, hat sogar knapp 700 Mitglieder. Bis Samstag wollen die Aktivisten den Hörsaal noch besetzt halten.

EFO ist außerdem nicht nur an der HU aktiv. Laut seiner Internetseite hat das Bündnis inzwischen Ortsgruppen in 37 deutschen Städten und im europäischen Ausland, etwa in Barcelona und Wien. Seit dem vergangenen Jahr besetzen EFO-Aktivisten immer wieder Uni-Hörsääle und Schulen. Laut Rina Kern waren es im vergangenen Jahr in Deutschland circa 20, wobei einige Räume nur für einen Tag besetzt worden seien.

Aktuell sind etwa Auditorien in Regensburg und München besetzt. In Berlin haben außerdem am Dienstag Schüler einen Raum ihrer Schule in Hellersdorf übernommen, allerdings nur für einen Tag.