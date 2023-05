Drei Verletzte nach Brand in Wohnung in Berlin-Lichtenberg

Durch einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Lichtenberg sind am Mittwochmorgen drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brach das Feuer im zweiten Stockwerk eines fünfgeschossigen Hauses in Alt-Hohenschönhausen aus.