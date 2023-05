Gewalttat an einer Schule in Berlin-Neukölln: Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren sind durch einen Messerangriff verletzt worden - eines davon lebensgefährlich. Ein 39-jähriger Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Zwei Mädchen sind am Mittwochnachmittag in einer Schule in der Mainzer Straße in Berlin-Neukölln Opfer eines Messerangriff geworden. Die Kinder seien im Alter von sieben und acht Jahren, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Eines der beiden Kinder schwebe in Lebensgefahr, das andere sei schwer verletzt worden. Beide sind inzwischen laut Polizei in einem Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter - ein 39-jähriger Mann - sei noch vor Ort an der Schule in der Mainzer Straße festgenommen worden, sagte die Sprecherin weiter. Weitere Angaben zum Festgenommenen und zur Tat machte die Sprecherin nicht.

Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Aktuell sei die Polizei noch vor Ort, ebenso Seelsorger, die sich um Zeugen kümmern.