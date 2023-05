Der Ölkäfer ist giftig - soviel steht fest. Fraglich ist aber, ob er aber den Ruf des Killers verdient, den er in der aktuellen Berichterstattung hat. Das Gift des Käfers wird für Menschen dann gefährlich, wenn man ihn isst. Uneinigkeit herrscht aber darüber, wie viele Käfer zu einer tödlichen Dosis führen. "Sie müssten nicht nur einen, sondern schon ein paar essen", sagt Axel Kruschat, Sprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Brandenburg. “Bereits ein einziger Käfer enthält eine tödliche Dosis Cantharidin für einen Erwachsenen”, heißt es wiederum in einer Mitteilung des Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg (SDEI).

Ob einen oder mehrere - essen sollte man das Tier am besten einfach gar nicht. "Das hättten Sie vermutlich auch ohne meinen Rat nicht getan", meint Kruschat vom BUND. In Deutschland ist laut der Umweltorganisation Nabu bisher kein Fall bekannt, in dem eine Mensch an einem Ölkäfer-Mahl gestorben ist.

Sehr appetitanregend sieht der Schwarzblaue Ölkäfer ohnehin nicht aus. Diese Unterart des Ölkäfers gibt es in Mitteleuropa am häufigsten in Brandenburg. Er ist ein bis drei Zentimeter lang, trägt einen schwarz bis schwarzblauen Panzer und hat lange, knotige Fühler. Er lebt vor allem auf natürlichen Wiesen mit sandigen Bereichen. Häufig sieht man ihn nicht, der Schwarzblaue Ölkäfer ist in Deutschland als gefährdet eingestuft.