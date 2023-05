Brandenburg will durchgehendes Radwegenetz einrichten

Zudem soll das Fahrradfahren im Land sicherer werden. Angedacht ist ein durchgehendes Radwegenetz, das auch Verbindungen über Brandenburg hinaus schafft. Das Land stellt dafür in diesem und im kommenden Jahr 44 bzw. 45 Millionen Euro zur Verfügung. Zum Vergleich: 2022 waren es 38 Millionen Euro.

Brandenburg will sein Radnetz weiter ausbauen. Die Landesregierung hat dazu am Dienstag eine neue Radverkehrsstrategie 2030 beschlossen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ziel ist es, den Anteil des Radverkehrs auf 20 Prozent zu erhöhen.

Geplant ist auch, die Mitnahme von Fahrrädern in Bus und Bahn zu erweitern. So sollen unter anderem mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Bahnhöfen und Haltestellen gebaut werden.

Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) erklärte, Radfahren sei klimafreundlich und trage so zur Mobilitätswende bei. Es biete vielen Menschen eine eigenständige und kostengünstige Art der Fortbewegung. Zudem fördere Fahrradfahren die Gesundheit. Er verwies auf das Bauprogramm für das laufende Jahr. Es gebe 35 Radwegprojekte in Landesverantwortung mit insgesamt knapp 2.200 Kilometern.

Das Land fördert weiterhin Lastenräder und Fahrräder mit Anhängern, die im Liefer- und Wirtschaftsverkehr eingesetzt werden.