Betreuender Lehrer beschreibt Vorfälle in Heidesee

Do 11.05.23 | 20:40 Uhr

Nach den mutmaßlich rassistischen Vorfällen am vergangenen Wochenende in Heidesee schildert ein Lehrer die Ereignisse der Nacht. Auch er sei von vermummten Personen bedroht worden. Bei der Polizei laufen derweil "intensive und umfangreiche" Ermittlungen.

Nach den mutmaßlich rassistischen Anfeindungen gegen Berliner Schülerinnen und Schüler in einem Camp in Heidesee (Dahme-Spreewald) hat einer der betreuenden Lehrer am Donnerstag beschrieben, wie er die Vorfälle vom vergangenen Wochenende erlebt hat.

In Heidesee sollen Berliner Schülerinnen und Schüler in der Nacht zu Sonntag rassistisch beleidigt und von teils vermummten Jugendlichen bedroht worden sein. Laut Polizei wollten die Angreifer auch in die Unterkunft der Schulklasse gelangen.

Berliner Schüler in Ferienlager in Heidesee rassistisch beleidigt und bedroht

Klassenfahrt in Brandenburg abgebrochen

"Dann wurde ich persönlich an der Tür von drei Personen bedroht, wovon zwei vermummt waren. Diese forderten mich mit Hooligan-Gesten zum Rauskommen auf. Aber ich wollte drinnen bleiben, auch um die Kinder zu beschützen und mich selbst zu beschützen. Dann haben wir nur auf die Polizei gewartet [...] aber diese Wartezeit war schrecklich. Mutmaßlich waren es ja Rechtsradikale, und man hört ja oft davon, dass sie Molotowcocktails reinschmeißen. Dadurch dass es mitten im Wald war, wir kaum Handyempfang hatten und niemand von der Heimleitung vor Ort war, waren natürlich alle sehr verängstigt."

"Sie haben gesagt: Hier waren gerade drei Personen drinnen, die nach Kopftuch-Mädchen gefragt haben. Ich war sehr alarmiert darüber." Der Lehrer habe daraufhin die Tür verschlossen. Es habe Gekreische gegeben, weil Leute aus der angreifenden Gruppe am Fenster standen.

In Heidesee sollen Berliner Schüler rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Erst im April hatten Lehrkräfte einer Schule in Burg von rechtsextremen Vorfällen berichtet. Laut einer Brandenburger Opferberatungsstelle ist das nur die Spitze des Eisbergs.

Polizei befragt Jugendliche zu Rassismus-Vorfall in Heidesee

Klassenfahrt in Brandenburg abgebrochen

Nach Aussagen des Lehrers bestand die Gruppe, aus der die Anfeindungen kamen, neben den drei Personen, die ihn bedroht haben sollen, aus weiteren 15 bis 20 Personen. Schon vor dem Vorfall seien die Kinder am See in einem verhöhnenden Tonfall angesprochen worden.

Auch der Eltern-Vorstand der Lina Morgenstern Gemeinschaftsschule in Kreuzberg beschäftigt sich intensiv mit dem Vorfall. Andreas Krause, der Elternsprecher der Schule sagt, man biete viel Raum für Gespräche an: "Das war kein dummer Jungenstreich. Das waren Kinder die Angst um Leib und Seele hatten." Um Zusammenhalt und Unterstützung zu demonstrieren sei unter anderem ein Fest an der Schule geplant.