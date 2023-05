Fragen und Antworten - Bibel, Bier und Bollerwagen - was Himmelfahrt und Herrentag miteinander zu tun haben

Für die einen ist Himmelfahrt, für andere Vatertag - oder einfach ein verlängertes Wochenende. Und so fragt sich dann doch mancher, was eigentlich beide Tage miteinander zu tun haben.

Wenn am Donnerstag nach biblischer Überlieferung Christi Himmelfahrt ansteht, werden wieder kleine und große Männergruppen unterwegs sein. Mit alkoholischer Verstärkung geht es mit Bollerwagen, Pferdekutsche, Rad oder zu Fuß über Stock und Stein. Andere freuen sich einfach nur über ein verlängertes Wochenende. In Deutschland fällt der Männer-, Herren- oder Vatertag auf Christi Himmelfahrt, der ein fester Teil des christlichen Festkalenders ist: Der Feiertag wird seit dem 4. Jahrhundert immer 40 Tage nach Ostern begangen, in diesem Jahr am 18. Mai. Aber was steckt dahinter?

Was wird an Christi Himmelfahrt gefeiert?

Biblische Grundlage des christlichen Feiertags ist neben dem Markus- und dem Lukas-Evangelium das erste Kapitel der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dort steht, dass der nach seiner Kreuzigung vom Tod auferstandene Jesus Christus vor den Augen seiner Jünger "aufgehoben" wurde: "Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken" (Apostelgeschichte 1,9). Dies ist auch ein bevorzugtes Motiv in der bildenden Kunst.

Mit der Himmelfahrt verbunden ist das Versprechen Jesu, seinen Anhängern zur Stärkung seinen Heiligen Geist zu senden. Zehn Tage nach Himmelfahrt feiern die Christen deshalb das Pfingstfest, das Fest der Aussendung des Heiligen Geistes.

Seit wann ist Christi Himmelfahrt ein Feiertag?

Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. In der DDR war dieser Tag nur bis 1966 ein gesetzlicher Feiertag. Denn mit Einführung der generellen Fünf-Tage-Woche im Sommer 1967 wurde im Osten Deutschlands etwa neben Ostermontag und dem Tag der Befreiung auch Himmelfahrt gestrichen. Auch in vielen Nachbarländern wie Schweiz, Österreich, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich ist Himmelfahrt ein Feiertag. Der Tag wird in den Kirchen traditionell mit Gottesdiensten in Pfarrgärten, im Wald und auf Bergen gefeiert. Kein gesetzlicher Feiertag dagegen ist Christi Himmelfahrt in klassischen katholischen Ländern wie Polen, Italien, Ungarn oder Spanien. Dort wird die kirchliche Feier in der Regel am darauffolgenden Sonntag nachgeholt.

Der religiöse Hintergrund schwindet allerdings immer mehr dahin, was sich bereits schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit abzeichnete. Im späten 19. Jahrhundert kamen die ersten "Herrentouren" aufs Land in Mode, Frauen waren nicht erwünscht.

Ab wann kommt der Vatertag offiziell ins Spiel?

Inzwischen wird an Himmelfahrt vielerorts der Vatertag gefeiert: Der Vatertag oder Herrentag wurde, wie auch Halloween und Valentinstag, in den USA laut der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) von einer Frau erfunden: Die Amerikanerin Luisa Dodd rief 1910 eine Bewegung ins Leben, die alle Väter ehren sollte. Hintergrund ist, dass sie eines von sechs Kindern war, die von ihrem Vater allein großgezogen wurde. Die Mutter war bei der Geburt des jüngsten Kindes gestorben. Seit 1972 steht er jährlich am dritten Sonntag im Juni im US-Kalender. Wie beim Muttertag ist der kommerzielle Gedanke mit von der Partie.

Wie kam der Vatertag nach Europa?

Der Wegbereiter für den Herrentag in Europa war der Werbechef eines österreichischen Hemdenproduzenten in den 1950er Jahren: "Vater sein ist vielfach Plag, drum leb er hoch der Vatertag." Damit sollte auch dem Muttertag etwas entgegengesetzt werden.

Was haben Herrentag und Himmelfahrt miteinander zu tun?

Viele verbinden das Fest auch mit feuchtfröhlichen Ausflügen zum Vatertag, an dem Männergruppen mit Bollerwagen und Bierfass losziehen. In einigen Statistiken nimmt Christi Himmelfahrt wohl auch deshalb eine traurige Spitzenposition bei den Unfällen unter

Alkoholeinfluss ein. Dabei gibt es durchaus Hinweise darauf, dass das Treiben am Vatertag aus dem Himmelfahrtsbrauchtum entstanden sein könnte. So verraten kirchliche Chroniken, dass schon im 17. Jahrhundert manche Himmelfahrtsprozession in einem Trinkgelage geendet habe. Daraus entwickelten sich seit dem 19. Jahrhundert in manchen Großstädten sogenannte "Schinkentouren": Fuhrunternehmer organisierten Ausflugsfahrten mit Pferdefuhrwerken aufs Land. Frauen waren bei diesen Herrenpartien nicht zugelassen. In den 1930er Jahren propagierten holländische Zigarrenfabrikanten und Metzger dann den Vatertag als Gegenstück zum etablierten Muttertag.

Wie wird Himmelfahrt in der Region gefeiert?

Der Feiertag wird in der Region Berlin-Brandenburg mit zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen gefeiert. Dazu gehören auch Angebote unter freiem Himmel, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Montag in Berlin mitteilte. Am Vormittag wird der Gottesdienst aus der Dorfkirche in Wildenbruch (Potsdam-Mittelmark) auf rbbKultur live übertragen. Unter dem Titel "Sinn und Geschmack für das Unendliche" ist in der Berliner Gedächtniskirche am Vormittag ein Abendmahlgottesdienst mit Orgelbegleitung geplant. Vor der Russischen Botschaft auf dem Mittelstreifen Unter den Linden wird es am Nachmittag ein Friedensgebet geben. An einer Sternfahrt zur Dorfkirche Stavenow (Prignitz) kann von den umliegenden Orten aus mit Fahrrad, Kutsche, Auto oder Bus teilgenommen werden. Nach dem Gottesdienst in der Kirche ist ein Picknick geplant.

Was es am Herren-, Vater oder Männertag noch zu bedenken gilt

Dass Bier nicht unbedingt etwas für die schlanke Linie ist, das ist bekannt. Eine kleine Flasche Pils hat 140 Kalorien - und damit etwa genauso viel wie Cola. In der alkoholfreien Variante lässt sich beim Bier etwas Energiezufuhr sparen, da sind es nach Angaben der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein noch etwa 80 Kalorien pro 0,33-Liter-Flasche. Apropos Alkohol: Bei feucht-fröhlichen Herrentags-Ausflügen sollten Auto oder Fahrrad besser zu Hause bleiben. Es gibt jedes Jahr an Christi Himmelfahrt mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss als an vergleichbaren Tagen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren es im Jahr 2021 am Vatertag 182, im Lockdown-Jahr 2020 sogar mit Abstand die meisten: 312 Unfälle, gefolgt von Neujahr mit 232 Unfällen.

