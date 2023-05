"Happy Go Lucky"-Hostel in Berlin-Charlottenburg

Der Fall um die bunte Hostel-Fassade in der Nähe des S-Bahnhof-Charlottenburgs emotionalisiert. Das Bezirksamt möchte, dass die künstlerische Fassade grau oder beige gestrichen wird. Seit fast zehn Jahren. Mit dem letzten Urteil sah es so aus, als ob aus bunt nun wirklich grau würde . Doch noch scheint der Fall nicht endgültig geklärt.

Das Bezirksamt bot an, diese Gestaltung zu dulden, falls sie regelmäßig gepflegt werde. Gutachter sollten alle fünf Jahre prüfen, ob etwas aufgefrischt werden müsse. Der Kompromiss scheiterte, weil Sokra eine Kostenbeteiligung des Bezirks verlangte und sich auch weiteren Spielraum in der Gestaltung offen halten wollte: "Das Bezirksamt führt sich auf wie eine Zensurbehörde eines totalitären Staates und erinnert an Repressalien gegen Künstler in Staaten wie Nordkorea, China oder Russland.", so Skora damals. Auch im aktuellen Interview mit rbb|24 steht er zu diesem Zitat.

2016 beauftragte Hauseigentümer Skora den irischen Street-Art-Künstler Dom Browne damit, die Fassade zu besprühen. Seitdem ist das Haus am Stuttgarter Platz ein buntes Kunstwerk aus Smileys, Pilzen, imperialen Sturmtruppen aus den "Star Wars"-Filmen und Porträts von Jack Nicholson, Kurt Cobain und Bruce Lee. Der Schriftzug wurde in "Happy Go Lucky Hearts" ohne Internetadresse geändert. Damit könne nicht mehr von Werbung die Rede sein, hieß es damals von Skora.

Ein Hostel-Besitzer in Berlin-Charlottenburg muss seine bunte Fassade grau oder beige überstreichen, entschied das Oberverwaltungsgericht. Die Rechte an dem Werk hat ein amerikanischer Unternehmer - und der will dagegen klagen.

Es folgte eine "Beseitigungsanordnung" des Bauamts Charlottenburg-Wilmersdorf in 2016, nachdem das Amt auf die Fassadengestaltung aufmerksam gemacht wurde. Die Anordnung sei die Folge einer amtlichen Prüfung gewesen, bei der herausgekommen war, dass die Gestaltung sowohl gegen das Denkmalschutzrecht als auch gegen das baurechtliche Verunstaltungsverbot verstößt, sagt heute der aktuelle Bezirksstadtrat Christoph Brzezinski (CDU) im Interview mit rbb|24. Skora klagte dagegen. Das Berliner Verwaltungsgericht urteilte 2020 für eine Beseitigung der bunten Fassade, auch die Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg endete Ende März mit dem Ergebnis, dass die Fassade "grau oder beige" werden müsse . Dieses Zurückweisen des Antrags auf Zulassung von Berufung ist rechtlich kaum noch anfechtbar. Doch Skoras Anwälte sind noch aktiv. Am vergangenen Montag war die Frist für Skora mitzuteilen, ob er der Anordnung selbst nachkommen werde, verstrichen. Von Seite des Bezirksamtes hieß es zunächst, dass in den nächsten Tagen deshalb wohl eine "Ersatzvornahme" festgesetzt werde, so Stadtrat Brzezinski. Das heißt, das Bezirksamt beauftragt selbst eine Firma mit den Malerarbeiten. Wie lange die Auftragsvergabe in der Verwaltung dauert und die Fassade tatsächlich grau wird, sei zeitlich aber noch nicht abzusehen.

Nach deutschem Recht ginge es für Skora und seine Hausfassade natürlich theoretisch auch noch mit einer Verfassungsbeschwerde weiter. Darauf angesprochen sagt Skora "Da wollen wir keinen mehr weiter mit belästigen." Und fragt sich, warum sich überhaupt so viele Menschen schon damit beschäftigen mussten und warum so viel Geld ausgegeben wurde. Er selbst sähe sich in seiner Rolle nicht als provokativ, so Skora.



Allerdings habe sein ebenfalls vom Amt eingeladener Partner vor, eine Schadensersatzklage aus den USA zu starten. Der US-Amerikaner Alan Wolan, CEO einer Marketing-Firma, hatte in der Zwischenzeit alle Verwertungsrechte an dem Kunstwerk erworben. Wolan und Skora kennen sich schon seit mindestens 2000. Damals war Wolan Geldgeber für ein von Skoras entwickeltes Reality-Fangspiel für Erwachsene.

Falls er in den USA klagen würde, müssten US-Gerichte nach ihrem Rechtsverständnis entscheiden, ob sie zuständig sind. Eine entsprechende Entscheidung sei aber nicht automatisch in Deutschland durchsetzbar, so Clemens Adori, Berliner Rechtsanwalt und Urheberrechtler im Interview mit rbb|24.

Wenn das Land Berlin von dem Rechteinhaber auf Schadensersatz verklagt wird, weil überstrichen wurde, könnte sich laut Adori der Anspruch aber auch schnell gegen Skora selbst richten, der mit zu verantwortet hat, dass diese Fläche gar nicht für ein Kunstwerk zur Verfügung stand.