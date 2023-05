Feuerwehr rettet 27 Menschen aus brennendem Wohnhaus in Hennigsdorf

Do 25.05.23 | 08:03 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt.

Nach Angaben des Lagedienstes der Polizei wurden drei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Das Feuer sei gegen Mitternacht in einem Haus in der Reinickendorfer Straße ausgebrochen. Was den Brand ausgelöst hat, wird jetzt untersucht.