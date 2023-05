In der zurückliegenden Grippesaison hat es in Brandenburg fast 20 Mal mehr Infektionen als in der Saison davor gegeben - als es noch umfassende Corona-Schutzmaßnahmen gab.

Von Anfang Oktober 2022 bis Mitte Mai dieses Jahres seien 13.386 Influenza-Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Potsdam mit. Dagegen waren es in der Grippesaison 2021/2022 nur 715 gemeldete Fälle, in der Saison davor sogar nur 37. In der Grippesaison 2018/2019 vor Corona wurden 6.032 Fälle registriert.