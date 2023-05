Berliner Feuerwehr - Große Lagerhalle in Berlin-Neukölln in Brand geraten

Mi 31.05.23 | 21:47 Uhr

rbb/Philipp Höppner Video: rbb|24 | 31.05.2023 | Material: rbb | Bild: rbb/Philipp Höppner

Über Berlin-Neukölln steigen am Mittwochabend hohe Rauchwolken auf. Laut Feuerwehr brennt es dort in einer großen Lagerhalle. Bewohner in einem Großteil des Berliner Südens werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



In Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Über der Stadt ist eine riesige schwarze Rauchwolke zu sehen. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, brennt eine Lagerhalle des Unternehmens Remondis in der Lahnstraße. Die Halle sei rund 5.000 Quadratmeter groß und brenne in voller Ausdehnung. Weitere Gebäude seien inzwischen nicht mehr in Gefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Die Brandbekämpfung werde trotzdem noch lange dauern.



Die Berliner Feuerwehr und die App Kat-Warn schickten gegen 20:50 Uhr Gefahrenmitteilungen auf Smartphones mit dem Hinweis, in den südlichen Bezirken Berlins Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen sowie Lüftungen abzuschalten.



Riesige Rauchwolken über Neukölln | Bild: rbb

Nach Angaben des Recyclinghof-Betreibers Remondis kam niemand zu Schaden. Mitarbeiter vor Ort seien auch nicht mehr in Gefahr, sagte ein Unternehmenssprecher dem rbb.



Laut Feuerwehr wurden in der Halle Papierabfälle gelagert. Die Feuerwehr rückte mit rund 120 Einsatzkräften an, wie sie auf Twitter mitteilte. "Bitte meiden Sie den Bereich und halten die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge frei", hieß es.

Aufnahme der rbb-Dachkamera von Mittwochabend, 20:04 Uhr | Bild: rbb

Sendung: rbb24, 31.05.2023, 21:45 Uhr