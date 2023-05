In diesem Mai jährt sich der "Muttertag" zum 100. Mal. Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Pantelmann sagt, es sei nicht verkehrt, Müttern an diesem Tag zu danken. Aber es brauche eigentlich mehr als eine kleine Nettigkeit.

Seit 100 Jahren wird in Deutschland der Muttertag gefeiert, immer am zweiten Sonntag im Mai. Der Ursprung dieses Tages liegt allerdings in den USA. Die Amerikanerin Anna Marie Jarvis (1864-1948) wollte das Engagement ihrer Mutter ehren - diese hatte sich für eine bessere medizinische Versorgung von Müttern und Kindern eingesetzt. Im Jahr 1908 initiierte Jarvis zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter am zweiten Maisonntag ein Gedenkgottesdienst. Sechs Jahre später machten die USA diesen Tag dann zu einem nationalen Feiertag.

rbb: Frau Pantelmann, worum ging es ursprünglich bei dieser Mütterbewegung in den USA? Und was ist davon heute noch übrig?

Heike Pantelmann: Ursprünglich hat die Initiatorin das starke Anliegen gehabt, ihrer eigenen Mutter zu danken. Das wurde dann von Kirchen und Frauenvereinen aufgegriffen und es gab dann Lobbyarbeit für diesen Tag, der in den USA seit 1914 offiziell ein Feiertag ist. Was davon übrig geblieben ist: Heute ist das sehr viel Kommerz, vor allen Dingen in den Blumenläden und in anderen Geschäften.