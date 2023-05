Fusion von SFB und ORB am 1. Mai 2003

Vor 20 Jahren, am 1. Mai 2003, ging erstmals der Rundfunk Berlin-Brandenburg auf Sendung - entstanden aus einer Fusion des Senders Freies Berlin (SFB) und des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB). Mit Dagmar Reim stand zum ersten Mal eine Frau an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Deutschland.