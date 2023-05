Ein technischer Defekt führte am Wochenende in Berlin zu einem gefährlichen Vorfall: U-Bahn-Fahrgäste betätigten die Notöffnung der Türen der U8 und kletterten ins Gleisbett. Ein Mann erlitt einen Stromschlag. Wie gefährlich sind U-Bahn-Tunnel?

In der deutschen Hauptstadt sind die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) so einiges gewohnt: Musiker, Pöbler, Touristen ohne Fahrschein. Der Vorfall, der sich in der Nacht zu Montag ereignet, dürfte die BVG aber noch mehrere Tage beschäftigen.

Als in Berlin-Kreuzberg ein Zug der U-Bahn-Linie 8 am Sonntagabend wegen eines technischen Defekts zwischen zwei Bahnhöfen anhält, stürmen Dutzende Fahrgäste unkontrolliert ins Gleisbett im Tunnel. Die Aktion bleibt nicht folgenlos: Ein 25-Jähriger kommt dabei laut Polizei in Kontakt mit einer Stromschiene und verletzt sich schwer.