Bahn will S-Bahnen in Berlin mit Künstlicher Intelligenz pünktlicher machen

Die Deutsche Bahn weitet den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die S-Bahnen in Berlin aus. Das soll laut Unternehmen für reibungslosere Abläufe und pünktlichere Züge sorgen. Bereits jetzt wird in Stuttgart, im Rhein-Main-Gebiet und in München ein von der Bahn entwickeltes Tool genutzt.

"Im letzten Jahr konnten dort insgesamt 58.000 Verspätungsminuten vermieden werden", teilte der Konzern am Sonntag mit. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll die Anwendung nun auch in Berlin eingesetzt werden, im kommenden Jahr dann in Hamburg.