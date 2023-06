Die Bombe heißt in meinem Fall ChatGPT . Von Thiagos Zunge perlt das weich wie die süße Milchcreme, die sich in Rio viele in den Kaffee rühren: Dschäd-dschi-bi-di. In meinem Kopf schwingt dieses Mordwerkzeug im Griff eines Terminators, der sich im Redaktionskeller als Drucker verkleidet hat. Beginnt jetzt die Übernahme? Ist Skynet schon online? Eigentlich wollte ich mich mit Karneval beschäftigen und nicht mit düsteren Visionen plötzlicher Massenarbeitslosigkeit. Ich lasse die Eiswürfel im leeren Glas läuten.

Bei unserem ersten Gespräch zu dem Thema ist sich Katie sicher: Das, was sie da gerade macht, wahre Polizeigeschichten in standardisierte Seriendrehbücher zu pressen, ist "ideal, um von einer KI geschrieben zu werden".

"Andererseits hat ChatGPT keine Schreibblockaden", sagt Katie, als ich ihr von der Atomexplosion erzähle. Katie lebt in West-Hollywood und schreibt Drehbücher für Reality-Polizeiserien. Das sei manchmal wie am Fließband, sagt sie. Viel Zeit sei nie und es gebe viele Vorgaben. "Wenn die Produktionsfirma will, dass es nach so und so viel Minuten eine Werbepause gibt, muss es vorher eine Wendung geben." Eine Woche vor unserem Telefonat hat sie das erste Mal ChatGPT um Rat gefragt. "Schreib mir mal zehn Cliffhanger, habe ich eingetippt". Die seien alle komplett "Garbage" gewesen, lacht sie. "Aber ich habe dadurch ein paar Ideen bekommen."

Die Antworten kommen rasend schnell und klingen meist ziemlich schlau. Das wirkt verlockend. Wenn sich der eigene Beruf darum dreht, Informationen schnell zu recherchieren und sie in verständlicher Weise weiterzureichen, hört sich das erstmal nicht gut an.

Wenn man ChatGPT fragt, was es sei, bezeichnet es sich selbst als "Sprachmodell". Es antwortet mir: "GPT steht für 'Generative Pre-trained Transformer'. Es handelt sich um ein neuronales Netzwerk, das mit großen Mengen an Textdaten trainiert wurde, um ein breites Verständnis von Sprache und menschlichen Ausdrucksformen zu entwickeln."

Was wahr und was erfunden ist, wird ChatGPT in Kenia beigebracht. Dort wühlen sich Menschen durch endlose Textdokumente, um dem Programm beizubringen, was diskriminierend ist und was nicht. Wo Gewalt anfängt oder warum Erwachsene nicht mit Kindern flirten dürfen. Das ganze für zwei Dollar die Stunde, wie das US-Magazin "Time" im Januar aufdeckte [time.com] .

Damit diese künstliche Intelligenz weiß, was Fakt und was Fiktion ist, was Recht und was Unrecht, muss ihr das jemand sagen. Die Firma Open AI hat ChatGPT eingeführt, bevor ein umfassendes Benimmtraining durchgeführt wurde. Was zu jeder Menge Meldungen führte, nach denen möglicherweise ein antisemitischer, rassistischer, frauenhassender Overlord angeschaltet wurde.

In welchem Internet wollen wir leben, fragt die Republica jedes Jahr. Und in diesem Jahr noch dazu: Welchen Platz soll künstliche Intelligenz dort haben?

Ich versuche auf die Internetkonferenz Republica zu kommen und lande in einem Papierstau. Erst funktioniert am Eingang der eine Drucker nicht, dann kann der zweite nichts lesen. Der erste hatte wohl schon alles weggelesen. Nach drei Minuten Geklapper am Papierfach, und der genervten anstehenden Menge dahinter, wird mir ein weißer Zettel auf ein Schild geklebt - mit meinem Namen drauf. Das schärfste Schwert ist immer noch der Stift. Zumindest wenn der Drucker streikt.

Es gibt bisher kein digitales Wesen, das selbstständig Informationen aufsammelt und von sich selbst lernt. Soweit wir das wissen. Was allerdings schon passiert, ist, dass durch KI-Anwendungen Informationen erzeugt werden, die nicht als künstlich oder falsch zu erkennen sind. Das betrifft nicht nur Texte. Gesprochene Worte können immitiert und nahtlos zu neuen Sätzen geformt werden. Was an einem Bild noch Filter ist und was weltfremde KI-Optimierung, ist eigentlich nicht mehr zu unterscheiden.

Der US-Digitalriese Google rühmt sich, als einziger in der Liga einen Ethikleitfaden erarbeitet zu haben. Jen Gennai, bei Google Director of Responsible Innovation, sprach darüber in einem Bühnengespräch. Auf jeden Fall dürfe niemand von künstlicher Intelligenz benachteiligt werden und "we don't want to cause any harm" - "wir wollen niemandem wehtun". Die Google-Ethikregeln seien zukunftssicher formuliert, sagte Gennai. Wie das garantiert werden kann und warum diese Ethikregeln bisher nicht öffentlich sind, blieb offen.

An möglichen Untergangsszenarien, ausgelöst durch KI, war die diesjährige Republica nicht arm. Andererseits konnte man auch den Ist-Stand beobachten. Die intelligente Spracherkennung, die live ausschreiben sollte, was auf der Hauptbühne gesprochen wurde, konnte viele gesprochene Namen nicht erkennen. Was die Quellen der Vorträge verschleierte.

Der Blogger und IT-Philosoph Jürgen Geuter alias Tante, fasst die aktuelle Beziehung von Mensch und KI so zusammen: "AI Realism". Das sei der weitverbreitete Glaube, "dass 'KI' auf jeden Fall die Zukunft massiv in nahezu jedem Aspekt des Lebens prägen wird und dass eine Alternative zum totalen Einsatz von 'KI' unmöglich - nicht einmal denkbar - ist."

Eine Folge davon sei, dass wir oft vergessen, dass aktuell jede KI nur so gut sein kann, wie die Leute, die sie bedienen. Die wichtigere Frage sei: Wer bedient sie? Denn am Ende verspreche die Technik vor allem: Rationalisierung, Standardisierung und wachsende Produktivität.