Horst Berlin Mitte Dienstag, 13.06.2023 | 12:39 Uhr

Das ist nicht ganz richtig. Aber viele Hautärzte behandeln keine GKV-Patienten mehr bei dem Thema, weil die Hausärzte das auch abrechnen und machen können. Somit ist die Leistung dann oft in der Vergangenheit als "bereits erbracht" bewertet worden und konnte dann vom Hautarzt nicht abgerechnet werden. Deswegen bieten viele Hautärzte diesen Service nur noch als Selbstzahler und Privatversicherte an. Will man hier wieder mehr Angebot, muss man diese Deppelung abschaffen. Ansonsten bleibt nur die Erkennung per KI.