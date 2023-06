Um obdachlosen Menschen bei hohen Temperaturen zu helfen, startet die Berliner Stadtmission wieder ihre Hitzehilfe. In der Wohnungslosentagesstätte City-Station bestehe unter dem Motto "Summer in the City" die Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu waschen, sich vor der Hitze schützen und Wasser, Sonnencreme und After-Sun-Produkte mit auf den Weg bekommen, teilte die Stadtmission am Montag mit. Sozialarbeitende beraten den Angaben zufolge zudem zu Gesundheitsthemen und erläutern, welcher Weg runter von der Straße führen kann.

Zusätzlich ist den Angaben zufolge am Wochenende und an mehreren Arbeitstagen in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr ein Hitzebus der Berliner Stadtmission unterwegs. Das Hitzebus-Team verteile an Obdachlose Sonnenschutz wie Hüte, Basecaps oder dünne Jacken, ebenso wie belegte Brötchen oder Obst, Getränke und Sonnencreme. Müssten die auf der Straße lebenden Menschen medizinisch versorgt werden, bringe der Hitzebus sie auf Wunsch in die Ambulanz der Berliner Stadtmission oder ins Krankenhaus, hieß es weiter.

Wer außerdem schnell und unbürokratisch helfen wolle, könne dieser Tage einfach eine zusätzliche kleine Wasserflasche mitnehmen und diese bei Bedarf einem Menschen schenken, der auf der Straße lebe, empfiehlt die Stadtmission. Auch Kleingeldspenden könnten helfen, mit denen sich obdachlose Menschen Erfrischungen wie ein Eis kaufen könnten.