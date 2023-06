rbb|24: Die Deutsche Bahn behauptet, der RE2 stand am Sonntag circa 30 Minuten. Sie waren einer von vier Bediensteten der Bundeswehr, die sich in Uniform im Zug befanden. Wie lang dauerte es, von dem Zeitpunkt an, an dem der Regionalexpress liegen blieb, bis die Fahrgäste evakuiert wurden?

Bundeswehrsoldat: Anhand meines Chatverlaufs habe ich so einen groben Anhalt, weil ich mit Freunden und Familien geschrieben habe in der Zeit, in der wir stehen geblieben sind. Das war, glaube ich, so gegen 17:40 Uhr. Da standen wir erst mal eine ganze Weile da ohne Informationen.

Ich hätte schon um 17:20 Uhr in Berlin ankommen sollen. Wir hatten aber so circa 20 Minuten Aufenthalt in Lübbenau, wegen einer defekten Tür. Da ist schon der eine oder andere Passagier ausgestiegen, weil das Gerücht kursierte, das ein anderer Zug kommen sollte. Ich bin aber sitzen geblieben, wie die meisten.

Bis wir dann das Gleisbett überqueren durften, war es 19:20 Uhr. Ich war allerdings im mittleren Teil des Zugs. Hinter mir standen noch sehr viele Menschen, die später evakuiert wurden.