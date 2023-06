Zehntausende Unterschriften gegen Rammstein-Konzerte in Berlin gesammelt

Der Verein Campact hat am Dienstag Zehntausende Unterschriften gegen die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin an die Senatsinnenverwaltung übergeben. Hintergrund sind schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Front-Sänger Till Lindemann, die dieser bestreitet.