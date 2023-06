U-Bahnhof Schlesisches Tor - Kaputt nach einem Tag - Feuerwehr rettet Personen aus Aufzug in Kreuzberg

Sa 10.06.23 | 17:32 Uhr

Bild: Tim Steinbrecher

Erst am Freitag Tag war ein Aufzug am Schlesischen Tor in Kreuzberg in Betrieb gegangen. Einen Tag später bleibt er stecken, zwei Insassen müssen auf die Feuerwehr warten. Die befreit die Eingeschlossenen mit Gewalt - und Folgen für den neuen Aufzug.

Die Berliner Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zwei Menschen aus einem Aufzug am U-Bahnhof Schlesisches Tor befreien, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Aufzug war steckengeblieben und erst am Tag zuvor, am Freitag, in Betrieb gegangen. Laut Feuerwehr blieben beide eingeschlossenen Personen unverletzt. Allerdings mussten Einsatzkräfte den Aufzug gewaltsam öffnen. Auf Bildern ist eine eingeschlagene Scheibe zu sehen. Die eingeschlossenen Personen wurden anschließend von den Feuerwehrleuten per Leiter gerettet. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften in Kreuzberg im Einsatz.

Aufzug ging am Freitag erst in Betrieb

Erst am Freitag teilten die Berliner Vekehrbetriebe (BVG) per Pressemitteilung mit, dass der Hochbahnhof Schlesisches Tor nun per Aufzug erreichbar sei. Für rund 3,5 Millionen Euro wurden laut BVG zwei barrierefreie Aufzüge an die Außenbahnsteige des U-Bahnhofes gebaut. Wie lange der jetzt beschädigte Aufzug ausfällt, ist unklar.