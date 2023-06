Ein Berliner Polizeibeamter soll einen 23-jährigen Mann nach einer Fahrscheinkontrolle in einem U-Bahnhof an den Haaren gepackt und über den Boden geschleift haben. Der Vorfall soll sich bereits am 17. Mai abends im U-Bahnhof Hansaplatz ereignet haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach wurde der 23-Jährige in der U-Bahn kontrolliert, hatte aber keinen Fahrausweis dabei und wollte sich auch nicht ausweisen. Im Bahnhof versuchten die Kontrolleure zusammen mit Polizeikräften, die Identität des Manns festzustellen. Dieser soll jedoch der Aufforderung der Beamtinnen und Beamten, sich auszuweisen, nicht nachgekommen sein und stattdessen erheblichen Widerstand geleistet haben.