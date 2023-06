Auch gegen die Demonstration in Bernau waren im Vorfeld Drohungen im Internet aufgetaucht. Der CSD-Zug konnte am Samstag aber unbehelligt durch die Bernauer Innenstadt ziehen - unter dem Motto: "Laut, Queer und Fabelhaft".

In Redebeiträgen berichteten queere Personen von Anfeindungen in der Schule und Bedrohungen im Alltag. Sie forderten unter anderem mehr Sensibilität von Lehrkräften.

Nach großem Zulauf bei dem ersten Christopher Street Day (CSD) in der Prignitz 2022 soll es in diesem Jahr einen nächsten geben. Die Organisatoren veranstalten am 17. Juni in Wittenberge eine große Kundgebung mit Demo-Zug durch die Stadt.

Der Linke-Politiker und Mitorganisator Martin Günther berichtete im Vorfeld von Diskriminierungen: "Es kommt vor, dass queere Menschen in Bernau beleidigt und angespuckt werden," sagte er der der "Märkischen Oderzeitung" [moz.de/ Bezahlschranke]. "Transgender müssen in der Stadt mit schrägen Blicken rechnen, selbst im Krankenhaus wusste man mitunter nicht, wie man mit ihnen umgehen soll." Auch in den Schulen würden queere Jugendliche mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert werden, so der Lokalpolitiker. Zwar sei der Umgang damit "sensibler" geworden, doch immer noch gebe es auch Schwierigkeiten. Der CSD in Bernau soll dafür laute und sichtbare Präsenz schaffen.

Günther hofft, dass sich neben jungen Menschen auch ältere queere Bernauerinnen und Bernauer angesprochen fühlten, sich am CSD-Umzug zu beteiligen - und dass noch weitere CSD in Bernau folgen werden. Anfragen von verschiedenen Organisationen habe er bereits bekommen.