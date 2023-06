Man nehme: Ein bisschen Salz, drei Teelöffel Kamillenblüten, getrockneten Lavendel und einen lila Stein. Was sich fast liest wie ein Rezept, sind die Zutaten für ein Zauberglas, auch Spell Jar genannt. Ein Glas, das einen zum Beispiel beschützen soll. Wichtigstes Element: der Stein.

Agathe Badia ist gerne mit Steinen kreativ, macht Ohrringe damit oder Ketten. Andere größere Brocken liegen auf der Fensterbank ihrer Wohnung in Berlin-Charlottenburg – neben getrockneten Blumen, Tiertotenköpfen oder Zauberbüchern.

Die 29-jährige Software-Ingenieurin versteht sich als "moderne Hexe" und interessiert sich nach eigenen Angaben seit circa einem Jahr für Kristalle, Mineralien und deren Wirkung - zumindest der Wirkung, die ihnen zugeschrieben wird. Zu ihren Favoriten zählt der Amethyst: Der sei bekannt für seine Schutzfunktion und helfe bei Angstzuständen.

Mit ihrem Glauben an die Wirkung der Steine ist Badia nicht allein. In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Tiktok finden sich zahlreiche Kurzvideos unter den Hashtags #witchtok und #crystaltok, also zu modernem Hexentum und Kristallen. Allein im vergangenen Jahr hatte der Hashtag #crystaltok in Deutschland 93 Millionen Views auf Tiktok. Beim Hashtag #witchtok sind es schon 275 Millionen, bei #Spirituality sogar gut 380 Millionen Views.